Жительница Нефтеюганска лишилась 2 миллионов рублей, доверившись незнакомцам Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Нефтеюганска лишилась 2 миллионов рублей, доверившись незнакомцу по телефону. в ОМВД России по Нефтеюганску сообщили, что 55-летней женщине позвонил неизвестный человек и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший убедил ее, что от аферисты подают заявки на кредиты от ее имени для перевода денег на финансирование запрещенной организации, и даже пригрозил женщине уголовным наказанием.

Затем общаясь уже с мнимым сотрудником банка, женщина согласилась перевести деньги на «безопасный счет», который создан специально для нее. В итоге она взяла займы на общую сумму 2 миллиона рублей и перевела их на счета, указанные преступниками. Спустя некоторое время северянка поняла, что это был обман и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.