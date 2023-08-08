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НовостиПроисшествия8 августа 2023 4:05

Жительница Нефтеюганска лишилась 2 миллионов рублей, доверившись незнакомцам

Мошенник обманул югорчанку, убедив ее перевести деньги на «безопасный счет»
Виктория Терина
Жительница Нефтеюганска лишилась 2 миллионов рублей, доверившись незнакомцам

Жительница Нефтеюганска лишилась 2 миллионов рублей, доверившись незнакомцам

Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Нефтеюганска лишилась 2 миллионов рублей, доверившись незнакомцу по телефону. в ОМВД России по Нефтеюганску сообщили, что 55-летней женщине позвонил неизвестный человек и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший убедил ее, что от аферисты подают заявки на кредиты от ее имени для перевода денег на финансирование запрещенной организации, и даже пригрозил женщине уголовным наказанием.

Затем общаясь уже с мнимым сотрудником банка, женщина согласилась перевести деньги на «безопасный счет», который создан специально для нее. В итоге она взяла займы на общую сумму 2 миллиона рублей и перевела их на счета, указанные преступниками. Спустя некоторое время северянка поняла, что это был обман и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.