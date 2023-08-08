В Югре 8 августа погода будет ветреной и местами прохладной Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 8 августа синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременный дождь и грозу. Ветер обещают северный ночью 3 – 8 м/с, а днем 7 – 12 м/с. Столбик термометра ночью покажет +13, +18 °С, местами +7,+12 °С. Днем также погода будет неоднозначной от +18 до +29 °С, причем холоднее будет в восточной половине округа.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный ночью 3 – 8 м/с, днем 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +14,+16 °С, днем воздух прогреется до +26, +28 °С.

Подробнее о погоде в регионе смотрите в инфографике МЧС.