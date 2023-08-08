Пожары в Югре: последние новости на 8 августа 2023 года

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В Югре снова растет количество и площадь лесных пожаров, причем их площадь за выходные резко увеличилась. По последним данным, в регионе проводятся работы по тушению 18 лесных пожаров на площади 1,4 тысячи гектаров, шесть из которых локализованы на площади 276 гектаров. На территории Белоярского района введен режим чрезвычайной ситуации, связанный с лесными пожарами.

За минувшие сутки в ХМАО удалось потушить 12 лесных пожаров, но обнаружено девять новых возгораний. Их причиной по-прежнему остаются грозы. В тушении пожаров участвует 221 человек. На территории заповедника “Малая Сосьва” локализовано возгорание на площади 0,1 га, в тушении задействованы лесопожарные службы региональной авиабазы и сотрудники заповедника. 14 самолетов остаются на мониторинге, шесть вертолетов на тушении пожаров, из них один с водосливным устройством работает в Белоярском районе.

По словам первого заместителя директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егора Збродова, угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Авиапатрулирование лесов проводится в постоянном режиме.

Егор Збродов также рассказал, что в ближайшее время планируется снять ограничение на посещение пойм крупных рек. Для этого уже подготовлен и проходит процедуру согласования специальный документ. В дальнейшем, при понижении классов пожарной опасности, могут снять ограничения на посещение лесов. А пока на территории округа все еще действует особый противопожарный режим, с 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек. Режим ЧС введенный из-за огненной стихии сняли 22 июля.

На сегодняшний день Югра занимает пятую строчку в списке регионов по площади лесных пожаров. По информации Федеральной Авиалесоохраны, за неделю ликвидирован 391 лесной пожар в 37 регионах России. Наибольшее количество лесных пожаров потушили в ЯНАО, Якутии, ХМАО, Хабаровском крае, Красноярском крае, Свердловской области, Республике Коми, Пермском, Алтайском краях, Иркутской области.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.