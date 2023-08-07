Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 августа 2023 15:56

В Мегионе задержали мужчину, который угнал автомобиль пенсионера для его ремонта

Югорчанин угнал автомобиля друга из благородных побуждений
Виктория Терина
Полицейские Мегиона задержали мужчину, который угнал автомобиль пенсионера

Полицейские Мегиона задержали мужчину, который угнал автомобиль пенсионера

Фото: Татьяна Коркина

В Мегионе задержали мужчину, который угнал автомобиль из благородных побуждений. В полицию обратился 70-летний владелец автомобиля марки «Рено Симбол» и сообщил об угоне. В этот же день подозреваемого задержали, им оказался житель Нижневартовска.

Оказалось, что мужчина приехал в гости к своему знакомому и пока владелец автомобиля выпивал спиртные напитки, гость взял ключи от гаража и автомобиля. Он знал, что автомобиль пенсионера неисправен и решил отвезти его в ремонт, не сообщив об этом хозяину. Мужчина попросил прохожего запустить машину, после чего уехал к своему знакомому автослесарю.

Оказалось, что ранее вартовчанин уже был судим и сейчас находится под подпиской о невыезде.