В Мегионе задержали мужчину, который угнал автомобиль пенсионера для его ремонта

Полицейские Мегиона задержали мужчину, который угнал автомобиль пенсионера Фото: Татьяна Коркина

В Мегионе задержали мужчину, который угнал автомобиль из благородных побуждений. В полицию обратился 70-летний владелец автомобиля марки «Рено Симбол» и сообщил об угоне. В этот же день подозреваемого задержали, им оказался житель Нижневартовска.

Оказалось, что мужчина приехал в гости к своему знакомому и пока владелец автомобиля выпивал спиртные напитки, гость взял ключи от гаража и автомобиля. Он знал, что автомобиль пенсионера неисправен и решил отвезти его в ремонт, не сообщив об этом хозяину. Мужчина попросил прохожего запустить машину, после чего уехал к своему знакомому автослесарю.

Оказалось, что ранее вартовчанин уже был судим и сейчас находится под подпиской о невыезде.