В Сургуте капитально отремонтируют 227 многоквартирных домов Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте в этом году отремонтируют 227 многоквартирных домов. Об этом сообщает департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры. Планы масштабные. Из указанных 227 многоквартирных домов, 5 находятся на спецсчете и занимаются этими вопросами самостоятельно.

- Строительно-монтажные работы охватят 215 конструктивных элементов. В большинстве домов работы будут носить комплексный характер, то есть намечено отремонтировать три и более конструктивов - сообщили в телеграм-канале департамента.

В конце июля по программе капитального ремонта в Югре принято 6 262 дома. Включено 68 многоквартирников, в том числе: в Сургуте - 14, Сургутском районе и Ханты-Мансийске - по 12.