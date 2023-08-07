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НовостиОбщество7 августа 2023 13:37

В Сургуте капитально отремонтируют 227 многоквартирных домов

В 227 многоквартирных домах Сургута запланирован капитальный ремонт в этом году
Виктория Терина
В Сургуте капитально отремонтируют 227 многоквартирных домов

В Сургуте капитально отремонтируют 227 многоквартирных домов

Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте в этом году отремонтируют 227 многоквартирных домов. Об этом сообщает департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры. Планы масштабные. Из указанных 227 многоквартирных домов, 5 находятся на спецсчете и занимаются этими вопросами самостоятельно.

- Строительно-монтажные работы охватят 215 конструктивных элементов. В большинстве домов работы будут носить комплексный характер, то есть намечено отремонтировать три и более конструктивов - сообщили в телеграм-канале департамента.

В конце июля по программе капитального ремонта в Югре принято 6 262 дома. Включено 68 многоквартирников, в том числе: в Сургуте - 14, Сургутском районе и Ханты-Мансийске - по 12.