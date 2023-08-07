Одиннадцать дачных кооперативов Сургута останутся без света сегодня вечером

Фото: Сургутские городские электрические сети

В нескольких дачных кооперативов Сургута отключат электроэнергию сегодня вечером. Об этом проинформировали в телеграм-канале Сургутские городские электрические сети.

- Электроэнергия будет отсутствовать 7 августа в период с 16.00 до 19:00 в следующих СОНТ: «Магистраль», СТСН №3, СТ №7, «Монтажник-40», «Кооператор», СНТ-8, СНТ-5, СНТ-4, «Ручеек», «Геологоразведчиков», «Гвоздика» - говорится в сообщении.

Электричество отключат из-за аварийно-восстановительных работ на воздушной линии по заявке смежной электросетевой организации. Специалисты компании попросили жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.