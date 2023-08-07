По мосту через Обь в районе Сургута запретили движение крупногабаритного транспорта

Фото: Управление автодорог Югры

В Югре запретили движение транспорта массой свыше 40 тонн и (или) габаритом по ширине свыше 3 метров по мосту через Обь в районе Сургута. Запрет действует до 5 сентября 2023 года. Об этом сообщает Управление автодорог Югры.

- Напоминаем, что движение транспорта массой свыше 20 тонн и (или) габаритом по ширине более 2,8 метров осуществляется реверсивно в ночное время с 22.00 до 6.00 часов - дополнили в сообщении.

Водителей просят соблюдать правила проезда по мосту и требования весогабаритного контроля.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре после реконструкции открыли движение по мосту через протоку Чеускино.