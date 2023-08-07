В Сургутском районе за продажу алкоголя подростку накажут продавца

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В Сургутском районе за продажу алкоголя подростку будет наказан 45-летний продавец. Об этом рассказали в ОМВД России по Сургутскому району.

- В одном из магазинов п. Федоровский Сургутского района продавец осуществила продажу двух бутылок пива, не поинтересовавшись возрастом покупателя. Стоит отметить, что гражданка ранее уже была привлечена к административной ответственности за продажу спиртного напитка несовершеннолетнему - сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Теперь задержанной грозит наказание в виде исправительных работ до шести месяцев. Сейчас продавец находится под подпиской о невыезде.