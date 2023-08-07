Осенью открываются рейсы из Сургута в Дубай

Фото: авиакомпания Utair

Авиакомпания Utair открыла 17 новых направлений из Югры в первом полугодии. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Можно направится по 64 маршрутам, которые связывают города Югры с регионами России и зарубежными странами. Из них 17 направлений - новые. По запросам пассажиров авиакомпания и правительство Югры формирует новые авиаузлы внутри округа. Удалось запустить рейсы из Нягани в Березово и Нижневартовск.

Также значительно расширилась программа полетов на российские и зарубежные курорты — в Минеральные Воды, Сочи, Анталью, Баку. А осенью появятся рейсы из Сургута в Дубай.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиакомпания «ЮТэйр» с 6 июня запустила прямой рейс из Югры в Сочи.