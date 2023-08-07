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НовостиПроисшествия7 августа 2023 7:32

В Югре участников ОПГ обвиняют в киберпреступлениях

Следком завершил расследование уголовного дела против участников организованной преступной группы
Виктория Терина
В Югре будут судить киберпреступников

В Югре будут судить киберпреступников

Фото: Татьяна Коркина

В Югре участников организованной преступной группы обвиняют в киберпреступлениях. По информации следственного комитета, они организовали хищением денег с банковских счетов жителей Сургута. Для кражи они использовали технические средства и методы конспирации, а также с применяли насилие, для хищения денег у югорчан. Краденное они распределяли между собой.

Они вместе искали подходящих жертв с деньгами на счетах, обращались к ним с кратковременным займом. Только вот деньги они не возвращали.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в судебные органы для рассмотрения по существу - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.