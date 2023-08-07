В Югре участников ОПГ обвиняют в киберпреступлениях

В Югре будут судить киберпреступников Фото: Татьяна Коркина

В Югре участников организованной преступной группы обвиняют в киберпреступлениях. По информации следственного комитета, они организовали хищением денег с банковских счетов жителей Сургута. Для кражи они использовали технические средства и методы конспирации, а также с применяли насилие, для хищения денег у югорчан. Краденное они распределяли между собой.

Они вместе искали подходящих жертв с деньгами на счетах, обращались к ним с кратковременным займом. Только вот деньги они не возвращали.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в судебные органы для рассмотрения по существу - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.