В Югре действует 17 лесных и 1 ландшафтный пожар

Фото: департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО

За неделю, с 31 июля по 6 августа, в Югре потушили 34 лесных пожара на площади 4 028,54 га и 1 ландшафтное возгорание на площади 27 га.

Сейчас в Югре тушат 1 локализованный ландшафтный пожар на площади 32 га в Октябрьском районе, а также 17 лесных пожаров на площади 1 370,41 га, из которых 5 пожаров на площади 276 га локализованы, в том числе: 1 локализованный пожар в Аганском лесничестве на площади 140 га; 5 пожаров в Белоярском лесничестве на площади 951,3 га; 3 пожара в Березовском лесничестве на площади 32,51 га, из которых 2 на площади 32,5 локализованы; 1 пожар в Кондинском на площади 0,2 га; 4 пожара в Нижневартовском лесничестве на площади 221,3 га, из которых 1 на площади 80 га локализован; 2 пожара в Сургутском лесничестве на площади 23,6 га, из которых 1 на площади 23,5 га локализован; 1 пожар в Урайском лесничестве на площади 1,5 га.

Кроме того, тушат один пожар на территории природного заповедника «Малая Сосьва» на площади 0,1 га. Возгорание локализовали.

Тушением пожаров занимаются больше 200 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», главного управление МЧС России по Югре. Используется необходимое оборудование и техника.