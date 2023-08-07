Фото: Госавтоинспекция Югры

За выходные в Югре произошло 11 ДТП, в которых 15 человек получили травмы. Первая авария зарегистрирована в Сургуте. По данным ГИБДД, 55-летняя женщина на автомобиле марки «Lexus», при повороте налево на регулируемом перекрестке, не уступила дорогу и столкнулась с питбайком «IRBIS», которым управлял 17-летний юноша. Молодой водитель не имел прав.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Вторая авария произошла в пгт Междуреченский (Кондинском районе). 11-летний мальчик, ехал по тротуару на электросамокате и перевернулся. В этот же день, но уже в Нягани зарегистрировано еще одно ДТП, в котором также пострадал ребенок. Случилось это на нерегулируемом пешеходном переходе. 61-летний водитель «ВАЗ» сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу, не спешившись с самоката.

В результате аварий юные участники дорожного движения получили травмы.