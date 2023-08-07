Кооператив «Крылья Сургута» и поселок «Танжный» частично останутся без электричества

Фото: Сургутские городские электрические сети

Поселок в районе Сургуте, а также дачный кооператив «Крылья Сургута» частично останутся без электричества 7 августа. Отключение связано с плановым текущим ремонтом электрооборудования на энергоустановке, сообщатся в пресс-службе Сургутских электрических городских сетей.

- 7 августа будет производиться частичное отключение электроэнергии в поселке «Таёжный» и в СОНТ «Крылья Сургута». Электроэнергия будет отсутствовать в период с 09:00 до 16:00 - говорится в информации СГЭС.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писала, что в одном из поселков ХМАО на день отключали электроэнергию из-за ДТП.