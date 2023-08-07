В пригороде Ханты-Мансийска сгорел двухэтажный дом

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО

В пригороде Ханты-Мансийска, а именно в СОТ «Витамин» загорелся двухэтажный деревянный дачный дом с пристройкой. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. В пресс-службе управления уточнили, что площадь горения составили 100 квадратных метров.

С огнем боролись 11 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Пожар удалось потушить и не допустить распространения огня на другие дома и постройки. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре сгорели два дома, его жильцы (59 человек) лишились крыши над головой. Трагедия произошла в городском поселении Октябрьского района.