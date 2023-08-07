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НовостиПроисшествия7 августа 2023 2:45

В пригороде Ханты-Мансийска сгорел двухэтажный дом

Огонь охватил 100 квадратных метров, но пожар удалось потушить
Виктория Терина
Фото: ГУ МЧС России по ХМАО

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО

В пригороде Ханты-Мансийска, а именно в СОТ «Витамин» загорелся двухэтажный деревянный дачный дом с пристройкой. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. В пресс-службе управления уточнили, что площадь горения составили 100 квадратных метров.

С огнем боролись 11 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Пожар удалось потушить и не допустить распространения огня на другие дома и постройки. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре сгорели два дома, его жильцы (59 человек) лишились крыши над головой. Трагедия произошла в городском поселении Октябрьского района.