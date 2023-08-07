В Белоярском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

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На территории Белоярского района введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщает администрации района. По последним данным в районе действовало шесть лесных пожаров.

- С 6 августа на территории Белоярского района введён режим чрезвычайной ситуации. Решение принято в связи с установившейся устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей резкому росту количества и площади пожаров в лесах - говорится в сообщении.

В администрации также отметили, что большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Кроме того, в лесу остаются бутылки и осколки стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. К природному пожару может привести и не полностью потушенный костер.

На всей территории Югры продолжает действовать особый противопожарный режим. При обнаружении лесного пожара необходимо сообщить по телефону 112.

Напомним, мы писали ранее о том, что количество пожаров в Югре 6 августа выросло в пять раз.