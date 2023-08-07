В Сургутского района во время купания утонул мужчина

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре вновь произошел трагический случай на водоеме. В Сургутского района, на протоке Барсово в районе улицы Набережной утонул мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС ХМАО-Югры. Известно, что во время купания утонул 32-летний северянин. Его тело достали из воды спасатели ЗПСО по Сургутскому району.

- Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства - сообщили в МЧС.

Спасатели призывают югорчан соблюдать правила безопасности, выбирать для отдыха оборудованные пляжи, где дежурят спасатели и проверено дно водоема.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что в Югре за сутки утонули три человека.