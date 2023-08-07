Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2023 1:03

В Югре 7 августа будет жарко и ветрено

Днем потеплеет до +30 градусов, а по восточной половине округа столбик термометра поднимется лишь до +24
Виктория Терина
В Югре 7 августа будет жарко и ветрено

В Югре 7 августа будет жарко и ветрено

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 7 августа ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с, днем в отдельных районах ветер усилится до 14 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16 °С, днем потеплеет до +25, +30 °С, а по восточной половине только до +19, +24 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Ночью столбик термометра покажет +13, +15 °С, днем потеплеет до +27, +29 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО