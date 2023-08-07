В Югре 7 августа будет жарко и ветрено Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 7 августа ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с, днем в отдельных районах ветер усилится до 14 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16 °С, днем потеплеет до +25, +30 °С, а по восточной половине только до +19, +24 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Ночью столбик термометра покажет +13, +15 °С, днем потеплеет до +27, +29 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.