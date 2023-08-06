Количество пожаров в Югре 6 августа выросло в пять раз

Фото: Главное управление МЧС России по ХМАО.

В Югре за сутки 6 августа выросло количество пожаров. По итогам 24 часов, в регионе проводятся работы по тушению 17 природных пожаров. Согласно данным Главного управления МЧС России по ХМАО, в Югре ликвидируют 17 лесных возгораний на площади порядка 1 174 гектаров земли, из них локализованы семь пожаров.

В субботу, 5 августа, в ХМАО горело 245 гектаров земли. Тушением огня занимаются 150 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника.

Напомним, в Югре сняли режим ЧС. Однако в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов. С начала сезона югорские пожарные потушили более 600 возгораний.