До конца 2023 года три новых приюта для бездомных животных появятся в Югре

В Когалыме приют для 150 животных будет введем в эксплуатацию до ноября. Фото: Татьяна Коркина

В Югре до конца 2023 года построят три приюта для бездомных животных. В регионе меняются правила обращения с питомцами. Муниципалитеты создают быстровозводимые модульные здания, которые позволят сократить время на работу и расходы. Приюты появятся в Когалыме, Приобье Октябрьского района и Ханты-Мансийске.

- Так, в Когалыме приют для 150 животных введем в эксплуатацию до ноября; в Приобье Октябрьского района приют для 50 животных, в Ханты-Мансийске для 150 животных – до декабря, - рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

С 2021 года в Югре реализуется «Концепция обращения с животными». Главная цель программы – гуманное обращение с питомцами и обеспечение безопасности горожан. Кроме того, в регионе приняты дополнительные требования к содержанию и выгулу питомцев, введена ответственность за их нарушения; за отловленных бездомных животных отвечают муниципалитеты.