От +30 до +6: в Югре снова ожидаются погодные качели

В Югре снова ожидаются погодные качели. Фото: Виктория Гаврик

Синоптики рассказали, что в ночь с субботы, 5 августа 2023 года, на воскресенье, 6 августа, в Югре похолодает до +9 градусов, при прояснении до +6 градусов. При этом днем 6 августа в ХМАО потеплеет до +30.

В понедельник, 7 августа 2023 года, в Югре, по данным метеорологов, станет по-настоящему жарко: воздух прогреется до +31 градуса. По данным Гисметео, в ближайшие дни в области будут дуть сильные ветра, также возможны осадки и даже грозы.

Подробный прогноз погоды по районам представили в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО: