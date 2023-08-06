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НовостиПроисшествия6 августа 2023 0:22

От +30 до +6: в Югре снова ожидаются погодные качели

Рассказываем, какая погода будет в Югре 6 августа 2023 года
Серафима Краснова
В Югре снова ожидаются погодные качели.

В Югре снова ожидаются погодные качели.

Фото: Виктория Гаврик

Синоптики рассказали, что в ночь с субботы, 5 августа 2023 года, на воскресенье, 6 августа, в Югре похолодает до +9 градусов, при прояснении до +6 градусов. При этом днем 6 августа в ХМАО потеплеет до +30.

В понедельник, 7 августа 2023 года, в Югре, по данным метеорологов, станет по-настоящему жарко: воздух прогреется до +31 градуса. По данным Гисметео, в ближайшие дни в области будут дуть сильные ветра, также возможны осадки и даже грозы.

Подробный прогноз погоды по районам представили в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО:

Фото: Главное управление МЧС России по ХМАО.

Фото: Главное управление МЧС России по ХМАО.