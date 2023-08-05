Еще один водоем в Югре признали годным для купания

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Еще один пляж в Югре признали годным для купания. Как передает региональный Роспотребнадзор, речь идет о пляже в Лангепасе. Место отдыха расположено в районе летнего лагеря «Юнтур», вдоль берега протоки Каюковская.

Таким образом, теперь в Югре есть пять мест, где разрешено купаться:

- городской пляж у озера Нешинелор в Белоярском;

- озеро Окунево в Советском районе, возле детского лагеря «Окуневские зори»;

- городской пляж на протоке реки Аган - «Набережная отдыха» в Радужном;

- пляжи в районе улицы 55 лет Победы и улицы Мира в поселке Салым.

Отметим, что все пляжи находится на контроле у Роспотребнадзора Югры.