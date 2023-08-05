В Югре горят почти 250 гектаров леса

Фото: департамент недропользования и природных ресурсов Югры

В Югре продолжают бушевать лесные пожары. Согласно данным департамента недропользования и природных ресурсов, на утро 5 августа в регионе зарегистрировано двенадцать возгораний площади 245,7 гектара.

- На данный момент четыре пожара площадью 25,1 гектара локализованы, - прокомментировали в ведомстве.

Так, самый большой очаг возгорания площадью 195 гектаров зарегистрирован в Белоярском лесничестве - пять очагов (один локализован). В Березовском, Нижневартовском и Сургутском лесничествах бушуют по два пожара, а в Кондинском - один.

В тушении пожаров задействованы 132 работника югорской авиалесоохраны, они располагают всем необходимым оборудованием и техникой.

За сутки в регионе потушили три лесных пожара на площади 111,27 гектара.