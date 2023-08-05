Нефтяник из Сургута погиб в ходе СВО

Фото: администрация Сургута

В Сургуте простились с 44-летним Маратом Мирзуевым, погибшим в ходе СВО. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Зимой 2023 года Марат подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и убыл в зону специальной военной операции. Погиб он 21 июля в окрестностях города Кременная, - сказали в мэрии.

За совершенные в бою подвиги сургутянин награжден несколькими госнаградами: «Орден Мужества», «Георгиевский крест IV степени» и «Медаль за воинскую доблесть II степени».

Марат родился в Дагестане. Переехав в Югру, он работал полицейским в Покачях, а затем перешел в одно из нефтедобывающих предприятий Сургута, где трудился более десяти лет. Был любящим мужем и семьянином, прилагал все усилия, чтобы обеспечить семью.

Похоронили героя 27 июля на родине - в селе Рыбалко Кизлярского района республики Дагестан.