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НовостиОбщество5 августа 2023 4:21

Власти Югры увеличили сумму поддержки на газификацию домов

В Югре для отдельных категорий граждан увеличили размер соцподдержки на газификацию
Марина Прохорова
Фото: Наталья Комарова, соцсети

Фото: Наталья Комарова, соцсети

В Югре для отдельных категорий граждан увеличили размер социальной поддержки на газификацию жилых домов (квартир). Решение об этом было принято на минувшем заседании окружного правительства.

Таким образом сумма выплаты увеличена со 100 тысяч рублей до 120 тысяч рублей.

Также власти сошлись во мнении, что будут предоставлять поддержку инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, а также членам их семей (если родственник умер или погиб).

Согласно прогнозу, такую меру поддержки будут ежегодно получать 146 семей.