Глава Нижневартовска побывал в городских дворах, где идет ремонт

Фото: Дмитрий Кощенко, соцсети

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко проинспектировал ход работ на объектах «Марафона благоустройства». Также вместе с ним на площадки выехали председатель гордумы Алексей Сатинов и председатель общественной палаты Светлана Зобнина .

Изначально власти посетили двор домов №17 и №17/1 по улице Ленина. Общий процент выполненных работ на участке составляет около 30%. Уже выполнены демонтаж старых конструкций, планировка территории под детские площадки и автостоянку, на 70% завершено устройство тротуаров.

Фото: Дмитрий Кощенко, соцсети

Второй объект - дворы домов №2а и 6а по улице Менделеева. Здесь процент выполненных работ составляет около 60%. Выполнены демонтаж, планировка под детскую площадку, ведется установка малых архитектурных форм. Полностью завершено устройство тротуаров, а асфальтирование внутриквартальных проездов - на 60%.

Все работы идут по графику, завершить их планируется осенью.

- На комплексное благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в 2023 году бюджетом города предусмотрено 65 миллионов руб. Финансовое участие собственников составляет от 5 до 15%, - добавил Дмитрий Кощенко.