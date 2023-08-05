Пожары в Югре: последние новости на 5 августа 2023 года

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре все еще зафиксированы лесные пожары. По последним данным в округе проводятся работы по тушению шести лесных пожаров на площади 111 гектаров, два из них на площади 99 гектаров локализованы.

Как сообщил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов, за минувшие сутки в регионе ликвидировано четыре лесных пожара, обнаружено семь новых возгораний. Основной их причиной являются грозы. Сейчас в тушении пожаров участвуют 80 человек. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Используется необходимая техника. А еще 13 самолетов на мониторинге и три вертолета на тушении пожаров.

Из-за прохождения грозовых фронтов и повышения класса пожарной опасности в Белоярском районе планируется усиление территориальной группировки сотрудников пожарной охраны. К ним на резерв прибудут коллеги из Кондинского, Ханты-Мансийского и Березовского районов.

Федеральная Авиалесоохрана сообщает, что за прошедшие сутки удалось потушить 59 лесных пожаров в 16 регионах России. Проводятся работы по тушению 167 лесных пожаров в 17 регионах.

Напомним, что в Югре 22 июля сняли режим ЧС введенный из-за огненной стихии. Но на территории округа все еще действует особый противопожарный режим. А с 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.