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НовостиОбщество4 августа 2023 15:58

За питанием в школах Сургутского района будут следить профессиональные инженеры-технологи

Систему школьного питания в Сургутском районе решили усовершенствовать
Виктория Терина
Фото: администрация Сургутского района

Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе совершенствуют систему школьного питания. Об этом заявили в администрации района. С начала учебного года две школы передают свои полномочия по организации школьного питания частным операторам.

- 1 сентября Ляминская и Русскинская школы передают свои полномочия. Это позволит усовершенствовать питание детей в школах-интернатах, - рассказала начальник отдела организации питания, отдыха и оздоровления департамента образования администрации Сургутского района Ольга Лазарева.

Победителем открытых торгов на организацию горячего питания стали ООО «Комбинат общественного питания» и ООО «Вкуснодей». В администрации считают, что такое решение позволит руководителям школ высвободить дополнительное время для образовательной деятельности, а за питание будут отвечать профессионалы – инженеры-технологи, расчетчики, повара и кухонные рабочие.