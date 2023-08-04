В Сургуте простились с 28-летним Иваном Шагровым, погибшем от раненения во время СВО

Фото: администрация Сургута

В Сургуте простились с погибшим 28-летним Иваном Шагровым, который осенью 2022 года отправился на военную службу в рамках мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Иван родился и вырос в Сургуте, активно занимался спортом: каратэ, рукопашным боем и тхэквондо. Преподавал боевые искусства школьникам. Был очень целеустремленным, позитивным человеком с большими целями и планами на жизнь. Близкие запомнили Ивана как доброго, улыбчивого и отзывчивого парня. Он мог найти общий язык с любым человеком и всегда был готов прийти на помощь.

Иван Шагров скончался 20 июля в госпитале им. Бурденко, в Москве, от полученной взрывной травмы. Его похоронили на Аллее славы на Чернореченском кладбище. У парня остались отец, мать, две сестры, жена и два сына.