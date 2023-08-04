В Нижневартовске пенсионер хотел заработать на бирже и перевел мошенникам больше 800 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске пенсионер хотел заработать на бирже и перевел мошенникам больше 880 тысяч рублей. 61-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что в конце мая увидел рекламу о возможности получения дополнительного заработка.

Мошенники обещали северянину растущий доход, который будет зависит от роста курса на бирже и финансовых вложений. Доверчивый пенсионер полагал, что все законно, и он сможет в ближайшее время выручить крупную сумму. Но оказалось, что его обманули аферисты.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудниками полиции устанавливается личность злоумышленников - сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.