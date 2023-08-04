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НовостиОбщество4 августа 2023 15:07

В Сургуте к середине сентября заменят 10 километров тепловых сетей

До конца августа специалисты сделают капитальный и текущий ремонты магистральных и внутриквартальных трубопроводов
Виктория Терина
Фото: администрация Сургута

Фото: администрация Сургута

В Сургуте заменят 10 километров тепловых сетей, сообщили в администрации города.

- Все лето специалисты предприятия «ГТС» делают все, чтобы зимой температура в жилых домах, социальных и производственных объектах была комфортной, а отопительный сезон – безаварийным. К 15 сентября работы планируют завершить - сообщили в администрации Сургута.

До конца августа специалисты сделают капитальный и текущий ремонты магистральных и внутриквартальных трубопроводов. Техническое перевооружение и профилактические работы пройдут на центральных тепловых пунктов и котельные. Средства на проведение работ выделены из муниципального бюджета.