Фото: администрация Когалыма

В Когалыме появится новый региональный центр спортивной подготовки. Об этом рассказали в правительстве Югры. В двухэтажном здании разместят два ледовых поля, соответствующие международным стандартам, и зрительские трибуны на 450 человек.

В центре будут проходить спортивные состязания разного уровня, включая хоккей, фигурное катание, шорт-трек, керлинг и следж-хоккей. Стройку регулярно проверяют специалисты. На данный момент подрядчик уже выполнил монтаж поля для хоккея, ливневку, забили 1 880 свай. Центр планируют открыть в 2024 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нягани проверили готовность нового железнодорожного вокзала.