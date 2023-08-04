Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

В Югре усилят меры поддержки участников СВО. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства ХМАО. Это инициатива департамента социального развития Югры, а поддержали идею участники заседания окружного правительства.

Теперь денежную выплату в сумме 3 миллиона рублей, в случае гибели участника СВО могут получить его опекуны (воспитывающие погибшего до наступления его совершеннолетия), если у него нет родителей, супруги и детей. Также выплата распространяется семьям контрактников компенсируют расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, военнослужащим установят на оплату стоимости проезда от места прохождения военной службы к месту отпуска и обратно.

Такое решение приняли с учетом обращений участников СВО и членов их семей.