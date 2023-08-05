В Югре 5 августа 2023 года будет тело, но дождливо

Погода в Югре на 5 августа Фото: Вера Зенина

В субботу, 5 августа, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность. По западной половине местами кратковременный дождь, гроза, по восточной половине преимущественно без осадков, ночью в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность и без осадков. Ветер восточный ночью 7-12 м/с. Температура ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: