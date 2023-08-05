Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 августа 2023 0:00

В Югре 5 августа 2023 года будет тело, но дождливо

Рассказываем, какая погода будет в Югре 5 августа 2023 года
Марина Прохорова
Погода в Югре на 5 августа

Погода в Югре на 5 августа

Фото: Вера Зенина

В субботу, 5 августа, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность. По западной половине местами кратковременный дождь, гроза, по восточной половине преимущественно без осадков, ночью в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность и без осадков. Ветер восточный ночью 7-12 м/с. Температура ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре