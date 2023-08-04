В одном из поселков ХМАО на день отключат электроэнергию из-за ДТП

Фото: Сургутские городские электрические сети

В поселке Снежный, который находится в районе Сургута почти на день отключат электроэнергию. Отключение связано с проведением плановых работ на КТПН. Электроэнергия будет отсутствовать до 16:00.

- В указанный период энергетики СГЭС также проведут аварийно-восстановительные работы на опоре ЛЭП, которая была повреждена в результате наезда автомобиля. О происшествии сообщили очевидцы, жители поселка Снежный - сообщают Сургутские городские электрические сети.

Специалисты отметили, что ремонт необходим для повышения надежности электроснабжения населения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте ремонт улицы Бажова закончат раньше срока.

Улицу полностью обновят.