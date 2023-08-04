Студент из Нижневартовска создал приложение для помощи слабовидящим людям

Фото: Нижневартовский государственный университет

Студент из Нижневартовска разработал уникальное мобильное приложение для помощи слабовидящим людям. Об этом сообщает Нижневартовский государственный университет.

Парня зовут Вячеслав Туманов. Несколько лет назад он наткнулся на историю девушки с полной потерей зрения, которая рассказала и показала, как ей и подобным людям приходится тяжело находить новые объекты в незнакомых пространствах, к примеру, в отелях или в кафе. Молодой программист проникся историей и изобрел мобильное приложение, которое помогает слепым или слабовидящим ориентироваться в пространстве и находить повседневные бытовые предметы.

- Подобные аналоги в принципе существуют, но у тех, что мне удалось найти и изучить, есть существенный недостаток – они не указывают позицию объекта. То есть объект находится, обводится рамкой и на этом все. Как дальше быть слабовидящему – непонятно. В моей разработке учтены эти моменты. Программа не только найдет объект, она озвучит его и укажет, где он находится в пространстве (внизу, вверху, слева, справа) - рассказал Вячеслав.

Молодой человек отметил, что приложение создавалось с участием его будущих пользователей. Сервис бесплатный и работает в тандеме с войсовером, который есть на любых телефонах.

Студент работал над приложением 8 месяцев. В дальнейшем он собирается усовершенствовать свою разработку, наладить сотрудничество с некоммерческими организациями, помогающими слабовидящим людям, чтобы полноценно протестировать приложение и получить обратную связь.