В Радужном за вымогательство и похищение человека осудят двоих мужчин Фото: Татьяна Коркина

В Радужном в суд передали уголовное дело о похищении человека, вымогательстве и других преступлениях. Об этом рассказали в прокуратуре Радужного.

- Двое местных жителей обвиняются в вымогательстве, похищении человека и других преступлениях. Следствием установлено, что в августе 2022 года в Радужном обвиняемые в вечернее время возле торгового центра схватили мужчину и против его воли посадили в автомобиль - говорится в сообщении прокуратуры.

Известно, что преступники вывезли мужчину в безлюдное место к водоему, где стали избивать и требовать деньги. Отпустили они его только с условием, что он передаст им деньги. После этого скрылись с места происшествия.