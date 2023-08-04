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НовостиОбщество4 августа 2023 5:16

В Сургутском районе прокуратура помогла отремонтировать детскую площадку

Администрация поселения получила пинок от прокуратуры и занялась ремонтом детской площадки
Виктория Терина
В Сургутском районе прокуратура помогла отремонтировать детскую площадку

В Сургутском районе прокуратура помогла отремонтировать детскую площадку

Фото: Юлия Кучеренко

Прокуратура добилась ремонта детской площадки в Сургутском районе. В надзорное ведомство обратилась жительница Белого Яра Сургутского района. Она сообщила о ненадлежащем содержании детской игровой площадки во дворе ее дома.

Прокурор района выехал на проверку и действительно заметил нарушения конструктивных элементов на игровой площадке. После проверки администрации городского поселения Белый Яр внесено представление.

- После вмешательства прокуратуры оборудование отремонтировано и приведено в соответствие с требованиями государственных стандартов. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности - отметили в прокуратуре ХМАО.