В Сургуте простились с добровольцем, погибшем в зоне СВО

Фото: администрация Сургута

В Сургуте простились с погибшим 34-летним Пахомом Шадчиным. Он родился и вырос в Сургуте. Окончил Московский финансово-промышленный университет «Синергия» и работал в «РЖД».

Весной 2023 года молодой человек отправился добровольцем в зону СВО. Парень вел активную жизнь: работал инструктором в Региональной общественной организации «Союз морских пехотинцев Югры», состоял в казачьих обществах и был патриотом России.

Он погиб 20 июля в окрестностях города Кременная. За подвиги награжден государственными наградами: «Орден Мужества» и «Медаль Суворова». Его похоронили на Аллее славы на Чернореченском кладбище. У Пахома остались жена и брат.

Администрация Сургута выразила соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего. Власти округа окажут им меры поддержки.