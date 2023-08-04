В Мегионе водитель иномарки сбил 7-летнего мальчика на самокате

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 8 ДТП, в которых 11 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних. Одна из аварий произошла в Мегионе. По информации ГИБДД, 36-летний водитель «Toyota» сбил 7-летнего мальчика, который выехал на самокате на проезжую часть дороги с прилегающей территории. В итоге ребенок получил травмы.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД на дорогах округа задержано 12 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения наказано 137 водителей и 57 - за нарушение правил перевозки детей.

Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.