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НовостиПроисшествия4 августа 2023 4:24

В Мегионе водитель иномарки сбил 7-летнего мальчика на самокате

Ребенок выехал на дорогу на самокате и угодил под колеса иномарки
Виктория Терина
Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 8 ДТП, в которых 11 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних. Одна из аварий произошла в Мегионе. По информации ГИБДД, 36-летний водитель «Toyota» сбил 7-летнего мальчика, который выехал на самокате на проезжую часть дороги с прилегающей территории. В итоге ребенок получил травмы.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД на дорогах округа задержано 12 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения наказано 137 водителей и 57 - за нарушение правил перевозки детей.

Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.