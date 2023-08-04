В Югре 4 августа ветер усилится до 14 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 4 августа облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +14, +19 °С, а днем потеплеет до +24, +29 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Ночью столбик термометра покажет +16, +18 °С, днем воздух прогреется до +24, +26 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.