Пожары в Югре: последние новости на 4 августа 2023 года Фото: Татьяна Коркина

В Югре локализованы все пожары. По данным департамента недропользования и природных ресурсов, проводятся работы по тушению трех лесных пожаров на площади 171 га. За сутки в Югре ликвидировано четыре лесных пожара, обнаружено одно новое возгорание в Советском районе недалеко от железной дороги.

В тушении пожаров участвуют 100 человек. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Сейчас специалисты проверяют две термические точки – в Сургутском районе (предположительно это ландшафтное возгорание) и в Белоярском районе. Десять самолетов работают на мониторинге, а вертолеты находятся в дежурном режиме.

Федеральная Авиалесоохрана сообщает, что за прошедшие сутки лесные службы и привлеченные лица потушили 42 лесных пожара в 20 регионах России. Продолжаются работы по тушению 156 лесных пожаров в 18 регионах страны.

Напомним, что в Югре 22 июля сняли режим ЧС введенный из-за огненной стихии. Но на территории округа все еще действует особый противопожарный режим. А с 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.