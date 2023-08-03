Детские хирурги в ХМАО спасли полуторамесячного малыша с врожденной непроходимостью желудка

Фото: Департамент здравоохранения Югры

Детские хирурги Сургутского центра охраны материнства и детства спасли полуторамесячного малыша, появившегося на свет с врожденной непроходимостью желудка. Эта патология возникает у детей первого месяца жизни и опасна она тем, что при несвоевременном оказании медицинской помощи могут развиться тяжелые осложнения, приводящие к летальному исходу.

Как рассказали в медучреждении, на шестой неделе жизни мама малыша обратилась за помощью в педиатрическое отделение Сургутского центра охраны материнства и детства с жалобами на срыгивание. Ребенка собирались госпитализировать, но мама отказалась, получила рекомендации по лечению и увезла ребенка домой. А уже вечером этого же дня малыша привезли на Скорой.

Ребенку сделали операцию и уже спустя неделю малыша с мамой выписали домой. Благодаря проведенному хирургическому лечению органы пищеварительной системы теперь будут работать в полном объеме.