В Югре дикие животные стали чащи выходить к людям

Фото: Природнадзор Югры

Природнадзор Югры просит югорчан быть бдительными и осторожными, не кормить диких животных. Из-за устоявшейся жаркой погоды, лесных пожаров и недостатка влаги в почве дикие животные испытывают недостаток пищи. Участились случаи выхода к людям диких животных в поисках дополнительного источника пропитания.

К сожалению, некоторые граждане не прочь подкормить «бедное» животное, а это приводит к привыканию животных к легкой добыче и регулярному возвращению к месту прикормки. Специалисты отмечают, что животное – существо непредсказуемое и в любой момент может проявить агрессию, даже к кормящему его человеку.

- Будьте бдительны и осторожны, не кормите диких животных. Так же содержите контейнерные площадки для сбора отходов в чистоте, запирайте баки на замки и своевременно осуществляйте вывоз отходов, чтобы животные не смогли добраться до содержимого и не пристрастились к легко добываемой пище - сообщили в ведомстве.