Прокуратура организовала проверку из-за отравления и гибели подростка в Нижневартовске Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура организовала проверку из-за отравления подростка в Нижневартовске. Напомним, сегодня стало известно, что 16-летний подросток попал в реанимацию после отравления неустановленной жидкостью, врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

- Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по факту отравления несовершеннолетнего неустановленной жидкостью. По предварительной информации, 31 июля 2023 года 16-летний подросток находился на базе ООО «УралМетРесурс» в Нижневартовске со своим старшим братом, где последний осуществлял трудовую деятельность. Мальчик нашел бутылку с неустановленной жидкостью, решив, что это вода, выпил из нее - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве подтвердили, что после выпитого парень почувствовал себя плохо, его госпитализировали в медицинское учреждение, где из-за ухудшения самочувствия наступила его смерть.

Прокуратура выяснит все обстоятельства происшествия. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Следственные органы также проводят проверку, которая контролируется прокуратурой.