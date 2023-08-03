В Сургуте задержали участника драки и перестрелки Фото: Татьяна Коркина

Полиция Сургута задержала зачинщика массовой драки. Подробности конфликта, который произошел в ночь с 1 на 2 августа между двумя группами молодых людей на улице Билецкого в Сургуте рассказали в пресс-службе окружной полиции.

- Задержан подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений 25-летнему участнику инцидента. Во время драки 26-летний подозреваемый нанес пострадавшему ножевое ранение грудной клетки, чем причинил тяжкий вред здоровью - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишится свободы на срок до 12 лет. А пока он находится в изоляторе временного содержания. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Полицейские продолжают расследование инцидента, все участники конфликта, которые нарушили закон будут привлечены к ответственности. Также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.