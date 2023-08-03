В Нефтеюганске вспыльчивый мужчина разбил авто бывшей сожительнице

Фото: Полиция Югры

Вспыльчивый нефтеюганец будет наказан за повреждение автомобиля своей бывшей сожительницы. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

В полицию Нефтеюганска обратилась 39-летняя женщина, которая сообщила, что бывший сожитель повредил ее автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники уголовного розыска выяснили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина рассказал, что изрядно выпил и хотел помириться со своей сожительницей. Для этого он пришел в ее двор и стал добиваться разговора, но она не захотела возобновлять общение.

Разозлившись, мужчина нанес несколько ударов ногой по припаркованному автомобилю возлюбленной и ушел. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.