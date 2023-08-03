В Сургуте двое детей, во время игры возле реки Черная, сорвались с пирса и упали в воду

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

В Сургуте двое детей сорвались с пирса, упали в воду и только чудом не утонули. Случилось это сегодня днем в СНТ «Чистые пруды». Прокуратура Сургута проводит надзорные мероприятия из-за случившегося.

- 3 августа 2023 года в дневное время двое детей в возрасте 4 и 8 лет, без сопровождения родителей, во время игры вблизи реки Черная, упали с пирса в воду - рассказали в прокуратуре.

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Детей из воды вытащили очевидцы, вызвали экстренные службы и реанимировали детей. Несовершеннолетние госпитализированы в городскую клиническую больницу. Прокуратура проводит проверку.

- Организована проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности людей на водных объектах, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования - добавили в надзорном ведомстве.

В ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре уточнили, что один ребенок находился в сознании, а второй без сознания. По информации очевидцев дети гуляли у водоема, вышли на пирс, оступились и упали в воду. Спасатели призывают родителей не отпускать детей на водоемы одних.

Напомним, ранее мы писали о том, что на реке Черной утонули женщина вместе со своей 12-летней дочкой.