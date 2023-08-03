В Сургуте ремонт улицы Бажова закончат раньше срока Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте около 8,5 тысяч квадратных метров улицы Бажова полностью обновят в этом году. Уже готово 80% от запланированных работ, в том числе укладка нижнего слоя дорожного полотна. Верхний слой сейчас в работе, также запланирована установка бортовых камней, благоустройство зеленой зоны, ремонт тротуара с учетом потребностей маломобильных граждан и установка пешеходных ограждений.

Как уточнили в мэрии Сургута, улицу Бажова внесли в перечень приоритетных для ремонта объектов по результатам опроса, проведенного среди горожан. Закончить плановый ремонт собираются 31 октября, но завершить ремонт могут уже к сентябрю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре после реконструкции открыли движение по мосту через протоку Чеускино.