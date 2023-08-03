Фото: администрация Сургута

Из Сургута на Донбасс отправили 20 тонн гуманитарной помощи. На этот раз машину загрузили медицинскими товарами и оборудованием. Об этом рассказали в администрации Сургута.

- В госпиталь, расположенный в поселке Розовка Запорожской области, доставят лекарственные препараты, антисептические средства и товары первой необходимости. Для военнослужащих, которые сейчас проходят лечение в госпитале, привезут кровати, матрасы и постельное белье - рассказали в администрации.

Кроме медицинских товаров и оборудования, для военнослужащих приобрели 28 маскировочных сетей общей протяженностью около 500 квадратных метров. Их отправят преимущественно в те подразделения, где служат югорчане.