В Нижневартовске подросток умер после отравления на работе Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске 16-летний подросток отравился неизвестным веществом и умер. В соцсетях бытует версия, что парень работал на базе ООО «УралМетРесурс»‎ и умер, проглотив 300 миллилитров стеклоочистителя, но данную версию пока не подтвердили. Следователи начали проверку происшествия.

Известно, что 1 августа в следственные органы Нижневартовска сообщили о гибели юноши в реанимационном отделении. Парня доставили в медицинское учреждение с отравлением. По предварительным данным, отравление неизвестным веществом подросток мог получить на предприятии, где работал.

- Проводится процессуальная проверка. Кроме того, проверяется законность нахождения лиц иностранного государства на территории РФ и осуществления ими трудовой деятельности на предприятии города Нижневартовска. После проведения полного объема проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение - говорится в сообщении силового ведомства.